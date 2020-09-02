Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года

Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

"Спрос на это напрвление большой. У туроператоров подготовлена по нему масса предложений, — прокомментировал ситуацию Цандекиди. — Однако продажи пока незначительные, и все они приходятся на 2021 год. Броней на этот год нет, потому что и возможности въехать в Грецию как таковой пока практически нет. Сейчас в эту страну вылетает очень ограниченное количество россиян, а мы говорим о нормальном туристическом потоке".