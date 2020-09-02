В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днем 2-го, 3 - 4 сентября в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами. С 5 по 7 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15 - 20 м/с. Температура воздуха не претерпит существенных изменений.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Ереване днем 2-го, с 4 по 7 сентября ожидается погода без осадков, после полудня 3-го в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой.