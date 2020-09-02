Техническое перевооружение в Егварде: инвестиции составляют более 56 млн драмов

Продолжается программа “Социальные инвестиции и развитие местной экономики” Фонда территориального развития Армении Министерства территориального управления и инфраструктур.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Фонда развития, в рамках программы рассматриваются возможности объединенных общин Армении для решения проблем местного значения.

В рамках вышеуказанной программы реализуется подпрограмма “Содействие сельскому хозяйству и улучшение коммунальных услуг” объединенной общины Егвард Котайкской области, в рамках которой община получила гусеничный бульдозер десятого класса тягачей с глубинным разрыхлителем. Эта техника была предоставлена согласно заявке, представленной общиной.

В Егвардском курортном населенном пункте она крайне необходима особенно зимой, так как после обильных осадков дороги могут быть проходимы исключительно про помощи гусеничной техники, бульдозер интенсивно будет эксплуатироваться также и в работах по выравниванию дорог, водоотводу и др.

На кредитные средства, полученные от Всемирного банка для приобретения техники, при соотношении 20 процентов правительства и 5 процентов общины было инвестировано 56 млн 150 000 драмов.