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Пекин с 3 сентября восстановит прямое сообщение с восемью странами

Пекин с 3 сентября восстановит прямое сообщение с восемью странами

Пекин с 3 сентября восстанавливает прямое международное авиасообщение с 8 странами, России среди них нет, следует из сообщения управления гражданской авиации КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая с 23 марта приняли решение перенаправлять все международные рейсы в Пекин в другие города страны.

"Начиная с 3 сентября возобновляются 9 рейсов в Пекин из Таиланда, Камбоджи, Пакистана, Греции, Дании, Австралии, Швеции и Канады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих стран было выявлено меньше всего завозных случаев COVID-19.

Первым международным рейсом, который прибудет в Пекин, станет рейс из столицы Камбоджи Пномпеня.


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