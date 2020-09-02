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Бывший вице-спикер Парламента Страны Басков на армянском языке поздравил Арцах с Днем независимости

Бывший вице-спикер Парламента Страны Басков на армянском языке поздравил Арцах с Днем независимости

Бывший вице-спикер парламента Страны Басков, экс-депутат Конгресса Испании, общественно-политический деятель Рафаэль Ларейна поздравил с Днем Независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, Ларейна сделал запись на своей странице в Facebook.

“В годовщину независимости этого демократического оазиса у ворот Европы я присоединяюсь к празднику моих друзей из Арцаха”, - написал Ларейна на испанском, армянском и баскском языках.

Республике Арцах 29 лет. 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в границах бывшей НКАО и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

Норайр Шогикян


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