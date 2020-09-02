Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил", - сказал президент Венесуэлы, чье выступление транслировалось в Twitter.

Весной этого года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов.

Президент Венесуэлы уже не раз обвиняет США в покушении. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые были организованы в Колумбии с одобрения США.

Кроме того, Мадуро обвинил экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении, совершенном 4 августа. Тогда во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.