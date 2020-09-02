МИД Армении призывает граждан, находящихся в РФ, возвращаться в Армению воздушным путем

МИД Армении призывает находящихся в России граждан Армении возвращаться в Армению исключительно воздушным путем.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись вопроса о гражданах, желающих вернуться из России в Армению через территорию Грузии.

“Мы неоднократно говорили, что граждане Армении, находящиеся в России, не могут вернуться в Армению сухопутным путем, поскольку в Грузии все еще продолжается оставаться в силе решение правительства о запрете въезда иностранцев. Мы просто призываем наших граждан воспользоваться регулярными рейсами из России в Армению, а их машины перевозить посредством специальной службы”, - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД добавил, что на данный момент нет информации о том, с каких пор можно будет прибывать из РФ в Армению сухопутным путем.

Норайр Шогикян