Режим прекращения огня - один из приоритетов в процессе урегулирования карабахского конфликта

Укрепление режима прекращения огня в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Армении.

Как передает Арменпресс, об этом 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Укрепление режима прекращения огня является одним из приоритетов Армении в мирном процессе, без которого невозможно представить развитие мирного процесса”, - сказала Нагдалян.