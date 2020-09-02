Режим прекращения огня - один из приоритетов в процессе урегулирования карабахского конфликта
13:16, 2 Сентябрь, 2020
Укрепление режима прекращения огня в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Армении.
Как передает Арменпресс, об этом 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
“Укрепление режима прекращения огня является одним из приоритетов Армении в мирном процессе, без которого невозможно представить развитие мирного процесса”, - сказала Нагдалян.
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