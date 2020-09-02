Представители Красного Креста пока не посетили офицера Алавердяна, находящегося в Азербайджане

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

“Ведутся работы с Бакинским офисом Красного Креста по организации визита представителей офиса Красного Креста”, - сообщила Анна Нагдалян.

Армянский офицер Гурген Алавердян 24 августа оказался на территории Азербайджана. Минобороны Армении сообщило, что, по предварительным данным, он заблудился. Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 августа провел телефонный разговор с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. В разговоре Тоноян обратил внимание посла Каспршика как на видеозапись, выпущенную 26 августа азербайджанскими СМИ с участием офицера армянской армии Гургена Алавердяна, так и на опубликованный предыдущий видеоматериал, подчеркнув, что вышеуказанные видеозаписи являются грубым нарушением международно закрепленных прав, в том числе международного гуманитарного права.

Норайр Шогикян