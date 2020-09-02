Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является самым опасным военным самолетом России. Такое мнение высказал в американском журнале Aviation Week & Space Technology военный эксперт Петр Бутовский, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Автор называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Бутовский отмечает боевые качества бомбардировщика, указывая, что после предстоящей модернизации Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.

Эксперт напоминает, что в составе российских ВКС в данный момент состоит 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году.

Кроме того, Бутовский отмечает участие российских ракетоносцев в борьбе с терроризмом в Сирии, а также полеты Ту-160 в Венесуэлу и в Южную Африку.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.

В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.