Армения не рассматривает Турцию в качестве посредника в урегулировании карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Своим поведением Турция, кажется, действительно хочет проявить себя как сторона конфликта, что является очередным проявлением дестабилизирующей политики Турции. Складывается впечатление, что страна, подвергающая Армению блокаде, страна, которая не признает и даже оправдывает Геноцид армян, пытается выступать в качестве пострадавшей стороны”, - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила, что единственным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Армения не рассматривает Турцию в качестве посредника и проводит свою политику в отношении Турции именно на основе этой оценки.

Норайр Шогикян