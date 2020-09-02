Еще 4 новых случая отравления алкоголем: число смертей достигло 14

В Армавирской области и в Ереване 2 сентября по состоянию на 11:00 зарегистрировано еще 4 новых случая отравления алкоголем - 1 случай со смертельным исходом. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Общее число случаев отравления с 31 августа по 2 сентября достигло 27, 14 из которых со смертельным исходом.

20 из 27 случаев (9 из них со смертельным исходом) зарегистрированы в Армавирской области. Из 11 оотравиившихся в Армавирской области 9 получают лечение в МЦ “Армения”, 2 - выписались после медицинского осмотра. Все пили водку не заводского производства, приобретенную в одном и том же месте”, - написала Никогосян.

Пресс-секретарь сообщила, что 7 из 27 зарегистрированных в республике случаев зафиксированы в Ереване.

“В результате бактериологического исследования выяснилось, что эти случаи не имеют отношения к событиям в Армавире. 5 из них со смертельным исходом, 1 получает лечение в университетской больнице № 1, другой - в МЦ “Армения”. Часть пострадавших использовала медицинский спирт в качестве заменителя водки, для выяснения вида спирта, использованного другой частью, бактериологические исследования продолжаются”, - написала Никогосян.

По факту массового отравления алкоголем в армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг). По предварительной версии, в Армавире люди отравились метиловым спиртом. На данный момент конфискована партия нереализованного алкоголя, предпринимаются шаги по обнаружению и конфискации партий, приобретенных гражданами. Производитель самогонной водки Ашот Овсепян задержан.