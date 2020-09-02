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Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

Министерство иностранных дел Республики Армения продолжает работу с Российской Федерацией по открытию границ на двусторонней основе и осуществления авиаперевозок. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“С российской стороной продолжаются работы по отмене запрета на въезд граждан Армении в Россию и восстановлению регулярных авиаперевозок”, - сказала А. Нагдалян.

Анна Нагдалян добавила, что работы находятся в процессе, и она пока не может назвать какой-либо конкретный срок решения проблемы.

Норайр Шогикян


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