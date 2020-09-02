СМИ: голосование за нового премьера Японии пройдет в парламенте 16 сентября

Голосование за кандидатуру нового премьер-министра Японии пройдет в национальном парламенте 16 сентября. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) достигла консенсуса с оппозиционными партиями по дате голосования в парламента.

Перед этим 14 сентября должны будут пройти внутрипартийные выборы нового председателя ЛДП - одержавший на них победу кандидат и будет утвержден на должность премьер-министра страны по итогам голосования в парламенте 16 сентября.