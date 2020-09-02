СМИ: голосование за нового премьера Японии пройдет в парламенте 16 сентября
12:29, 2 Сентябрь, 2020
Голосование за кандидатуру нового премьер-министра Японии пройдет в национальном парламенте 16 сентября. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) достигла консенсуса с оппозиционными партиями по дате голосования в парламента.
Перед этим 14 сентября должны будут пройти внутрипартийные выборы нового председателя ЛДП - одержавший на них победу кандидат и будет утвержден на должность премьер-министра страны по итогам голосования в парламенте 16 сентября.
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