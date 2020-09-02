Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона, следует из заявления пресс-службы Белого дома.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе. В частности, рекомендовалось убрать, перенести или "контекстуализировать" такие памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - говорится в заявлении.

Комиссия, выступившая с предложением о сносе, переносе и переименовании памятников, была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.