Арцах доказал свою способность организации общественно-политической жизни страны: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян начала свой брифинг с поздравлениями в связи с Днем провозглашения независимости Арцаха.

Как передает Арменпресс, Нагдалян отметила, что за эти годы Арцах доказал свою способность организации общественно-политической жизни страны, обеспечить безопасность своего населения, а также брать на себя международные обязательства, особенно в направлении продвижения демократии и прав человека.

“Народ Арцаха уполномочил избранные демократическим путем власти с соответствующим мандатом представлять свои интересы на международной арене и, прежде всего, в мирном процессе. Уполномочил также гарантировать полноценность системы безопасности Арцаха, обеспечить соответствующие внутренние и внешние условия для естественного развития и процветания страны”, - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила, что Армения имеет с Республикой Арцах очень тесное сотрудничество на разных уровнях.

“Мы готовы предпринять последовательные шаги по еще большему развитию этого сотрудничества”, - отметила Анна Нагдалян.

Республике Арцах 29 лет. 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в границах бывшей НКАО и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).