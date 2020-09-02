“Айпост” выпустил новую почтовую открытку с маркой, посвященную 100-летию Анри Верноя

Компания “Айпост” выпускает в обращение почтовую открытку с маркой, посвященную теме “100-летие со дня рождения Анри Верноя (Ашота Малакяна)”.

На почтовой открытке изображено лицо французского кинорежиссера армянского происхождения, писателя, члена Академии художеств Франции Анри Верноя (Ашот Малакян, 1920-2002гг.).

На нее представлены фрагменты плакатов художественных фильмов Анри Верноя.

Анри Верной учился в Школе прикладного искусства Марселя, а затем во Французском лицее Эксан-Прованса. С 1948 года он работал в кино. Им при участии всемирно известных актеров было создано более 40 фильмов (“Запретный плод” (1952 г.),”Максим» (1958 г.), “Президент” (1961 г.) и др.). Одним из лучших образцов современного киноискусства является автобиографический фильм Анри Верноя “Майрик”, снятый в 1991 году. Он представляет историю армянской семьи, спасшейся от Геноцида армян и эмигрировавшей во Францию.

Дата выпуска: 01 сентября 2020 г.

Дизайнер: Ваагн Мкртчян

Типография: Cartor, Франция

Диаметр открытки: 38,0 мм

Размер листа: 60,0 x 45,0 мм

Тираж: 40 000 экземпляров