Основной вратарь сборной Северной Македонии не примет участия в матче с Арменией

Основной вратарь сборной Северной Македонии не примет участия в матче против Армении.

Как передает Арменпресс, об этом пишут македонские СМИ.

Тест на COVID-19 вратаря Столе Димитриевского оказался положительным. К сборной Северной Македонии присоединился Мартин Богатинов, отыгравший в составе сборной 18 матчей.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос опубликовал заявку национальной команды, в которой отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также нападающий немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может показать все свои возможности, так как он не в хорошей форме.

Напомним, что сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем против Северной Македонии, который состоится 5-го сентября. Через 3 дня сборная Армении во втором туре примет сборную Эстонии.

Подготовила Варвара Айрапетян