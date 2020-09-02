Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Основной вратарь сборной Северной Македонии не примет участия в матче с Арменией

Основной вратарь сборной Северной Македонии не примет участия в матче с Арменией

Основной вратарь сборной Северной Македонии не примет участия в матче против Армении.

Как передает Арменпресс, об этом пишут македонские СМИ.

Тест на COVID-19 вратаря Столе Димитриевского оказался положительным. К сборной Северной Македонии присоединился Мартин Богатинов, отыгравший в составе сборной  18 матчей.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос опубликовал заявку национальной команды, в которой отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также нападающий немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может показать все свои возможности, так как он не в хорошей форме.

Напомним, что сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем против Северной Македонии, который состоится 5-го сентября. Через 3 дня сборная Армении во втором туре примет сборную Эстонии.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации