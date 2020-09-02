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Будет прекращено газоснабжение ряда улиц административного района Канакер-Зейтун

Будет прекращено газоснабжение ряда улиц административного района Канакер-Зейтун

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 3-го сентября с 09:00 до  18:00 4-го сентября будет прекращено газоснабжение потребителей жилых домов в административном районе Канакер-Зейтун города Ереван по адресам: улицы Ботаническая, Герцена, Эминеску, Рубинянц, Радищева, Д. Анахта, П. Севака, Лепсиуса, Азатутян, Дрои, К. Улнеци 1, тупики 2, 3  Саркавага, Канакерцу, Адонца, Нерсисяна, М. Аветисяна 1, 2, 3, 4, В. Вагяна, Гоголя и прилегающих общественных объектов различного назначения.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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