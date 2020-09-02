Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении
11:39, 2 Сентябрь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении.
Об этом Арменпресс стало известно с сайте президента Армении.
“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции Республики Армения, а также части 3 статьи 13 Закона Республики Армения “О службе в полиции”,
назначить Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении, - говорится в указе президента.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен