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Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении

Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении.

Об этом Арменпресс стало известно с сайте президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции Республики Армения, а также части 3 статьи 13 Закона Республики Армения “О службе в полиции”,

назначить Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении, - говорится в указе президента.


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