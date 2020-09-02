Завершился VII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов “Фреско”

VII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов “Фреско” завершился показом художественного фильма Анны Арутюнян, удостоившейся премии “Фреско” 2020 года за лучший полнометражный фильм.

Как передает Арменпресс, в обсуждении фильма приняла участие режиссер, которая представила фильм и в конце отвечала на вопросы любителей искусства.

Анна Арутюнян отметила, что фильм носит автобиографический характер и приятно, что первый показ фильма “Анико” в рамках фестиваля состоялся в ее родном Тавуше.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 22 августа в приграничном городе Берд сольным концертом под открытым небом танцевального ансамбля “Берд”. Затем 24 августа показом фильмов на открытом воздухе стартовала Ереванская программа фестиваля. Ереванская концертная программа также была насыщена: 28 августа состоялся сольный концерт Государственного ансамбля танца Армении, 29 августа - первый из серии юбилейных концертов, посвященных 70-летию Рубена Ахвердяна, 30 августа - концерт “Дживан Гаспарян и друзья”.

Из более чем 3 000 заявок (85 стран), представленных в этом году на фестиваль, были отобраны 63 фильма (23 страны). В конкурсную программу вошли фильмы о гуманизме, патриотизме, о здоровом образе жизни и других общечеловеческих ценностях. Фестиваль был проведен с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол”, с соблюдением всех противоэпидемических правил.