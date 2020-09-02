В Мали госпитализировали свергнутого президента

Свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был помещен во вторник в частную клинику. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Информация о состоянии 75-летнего Кейты отсутствует, отмечает агентство. Также неизвестно, будет ли он в текущих обстоятельствах вывезен на лечение за границу.

Ранее сообщалось, что мятежники освободили свергнутого ими президента. Кейта был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице Бамако, которая охраняется мятежниками.

Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.