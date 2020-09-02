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В “Лори” новый игрок

В “Лори” новый игрок

В Ванадзорском футбольном клубе “Лори” пополнение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. 22-летний футболист является воспитанником “Урарту”. В “Лори” перешел центральный защитник Айк Саркисян. Саркисян играл также в “Гандзасар-Капане”, “Арарате”, в ереванском “Локомотиве”. Он выступал за сборные Армении до 17-и лет, до 19-и лет и до 21-го года, принял участие в 29-и матчах. С футболистом подписан контракт в формате 1 + 1.

Подготовила Варвара Айрапетян


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