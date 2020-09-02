Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты
Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) сообщило об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и (создатели – ред.) готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года", - говорится в заявлении управления.
В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.
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