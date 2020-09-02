Мы обязаны не жалеть сил и энергии во имя процветающего Арцаха: послание председателя НС Арцаха

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян направил поздравительное послание по случаю Дня провозглашения независимости Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, Товмасян на своей странице в Facebook написал, что создание независимой государственности - самое дорогое достижение, поскольку оно стало возможным в результате национально-освободительной борьбы, ценой крови и жизни доблестных братьев и сестер, благодаря непоколебимой вере и непоколебимой воле народа.

“Видение создания свободной и суверенной государственности Арцаха было общенациональной мечтой, которая сплотила вокруг себя разбросанное по всему миру армянство, воплотив в жизнь национальный Завет. В 1991 г. 2 сентября наш народ представил миру нерушимую заявку, доказав неоспоримость факта признания Второй армянской республики независимой и свободной страной.

Отдавая должное всем тем, кто подарил нам независимую Республику Арцах, мы обязаны не жалеть сил и энергии для ее сохранения, укрепления и усиления во имя процветающего Арцаха, во имя светлого будущего нашей страны.

С Днем Республики Арцах!

Поздравляю с очередной годовщиной осуществления нашей национальной мечты”, - заключил Товмасян.