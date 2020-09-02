Выборы председателя правящей в Японии партии пройдут 14 сентября

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) после отставки Синдзо Абэ состоятся 14 сентября. Соответствующую дату определил в среду административный комитет партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Избирательная кампания официально начнется 8 сентября. Победитель выборов будет претендовать на пост премьер-министра страны, его кандидатуру должен утвердить парламент. Ожидается, что экстренное заседание по этому вопросу состоится 16 или 17 сентября, однако официально дата еще не объявлена.

На пост нового председателя ЛДП и будущего главы правительства уже выдвинулись экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Главный фаворит предвыборной гонки - генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - должен объявить о своем выдвижении в течение дня. В его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.