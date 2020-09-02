Цены на цветные металлы - 01-09-20

ЛОНДОН, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1797.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6702.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2003.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15442.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17774.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2554.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16976.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.