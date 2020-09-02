Вице-премьер Армении создал рабочую группу по развитию квартала Конд

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подписал решение о создании рабочей группы, координирующей работы по развитию историко-градостроительной среды и туристических инфраструктур в квартале Конд города Еревана. Это Арменпресс передает, ссылаясь на сайт e-gov. am

“Руководствуясь частью 2 статьи 8 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности Правительства” и пунктом 11 приложения к решению Правительства Республики Армения N 667-л от 8 июня 2018 года,

создать рабочую группу, координирующую работы по развитию историко-градостроительной среды и туристических инфраструктур в квартале Конд города Еревана, и утвердить ее состав согласно приложению”, - отмечено в решении Тиграна Авиняна.