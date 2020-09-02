Хачанов во втором круге Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов на Открытом чемпионате США по теннису стартовал с победы.

Как передает Арменпресс, в первом круге в мужском одиночном разряде Хачанов встречался с итальянцем Яником Синером. В матче, продлившемся 3 часа 42 минуты, Хачанов победил со счетом 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4) и вышел в следующий раунд. Во втором круге его соперником будет представитель России Андрей Кузнецов.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян