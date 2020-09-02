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Хачанов во втором круге Открытого чемпионата США по теннису

Хачанов во втором круге Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов на Открытом чемпионате США по теннису стартовал с победы.

Как передает Арменпресс, в первом круге в мужском одиночном разряде Хачанов встречался с итальянцем Яником Синером. В матче, продлившемся 3 часа 42 минуты, Хачанов победил со счетом 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4) и вышел в следующий раунд. Во втором круге его соперником будет представитель России Андрей Кузнецов.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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