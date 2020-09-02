Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, Арутюнян поздравил весь армянский народ, всех сестер и братьев Армении, Арцаха и диаспоры.

“Этот важнейший государственный праздник мы сотворили вместе, благодаря общим усилиям всего армянства, величайшей ответственности перед памятью нашей родины, предков и перед будущими поколениями, благодаря нашей храбрости и стойкости. Мы сотворили мечту о свободной, независимой и счастливой стране. Сегодня наш народ на пути осуществления этой заветной мечты. Уверен, что этот путь мы пройдем с успехом, потому что строим, обустраиваем и защищаем нашу родную землю, создавая все необходимые условия для достойной жизни наших граждан. Мы делаем это за себя и за наших погибших товарищей, героических сынов нашего народа. Это священный долг для всех нас. Вечная слава и честь всем нашим мученикам, ценой жизни которых этот светлый праздник стал реальностью. Да здравствует Республика Арцах! Да здравствует армянский народ!”, - написал Араик Арутюнян.

Республике Арцах 29 лет. 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в границах бывшей НКАО и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Таким образом, было реализовано право, отраженное в действующем тогда законодательстве, в частности, в Законе, принятом 3 апреля 1990 г., предусматривающем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. В 1991 г. 10 декабря, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе был проведен референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% высказалось за полную независимость от Азербайджана. На последовавших за этим парламентских выборах был избран парламент НКР, который и составил первое правительство.