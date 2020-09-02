Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Арцах
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, Арутюнян поздравил весь армянский народ, всех сестер и братьев Армении, Арцаха и диаспоры.
“Этот важнейший государственный праздник мы сотворили вместе, благодаря общим усилиям всего армянства, величайшей ответственности перед памятью нашей родины, предков и перед будущими поколениями, благодаря нашей храбрости и стойкости. Мы сотворили мечту о свободной, независимой и счастливой стране. Сегодня наш народ на пути осуществления этой заветной мечты. Уверен, что этот путь мы пройдем с успехом, потому что строим, обустраиваем и защищаем нашу родную землю, создавая все необходимые условия для достойной жизни наших граждан. Мы делаем это за себя и за наших погибших товарищей, героических сынов нашего народа. Это священный долг для всех нас. Вечная слава и честь всем нашим мученикам, ценой жизни которых этот светлый праздник стал реальностью. Да здравствует Республика Арцах! Да здравствует армянский народ!”, - написал Араик Арутюнян.
Республике Арцах 29 лет. 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в границах бывшей НКАО и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Таким образом, было реализовано право, отраженное в действующем тогда законодательстве, в частности, в Законе, принятом 3 апреля 1990 г., предусматривающем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. В 1991 г. 10 декабря, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе был проведен референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% высказалось за полную независимость от Азербайджана. На последовавших за этим парламентских выборах был избран парламент НКР, который и составил первое правительство.
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