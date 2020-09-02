Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Армении будет создана радиационная лаборатория

В нашей стране будет создана радиационная лаборатория. Среди не обсуждаемых вопросов на последнем августовском заседании правительства был вопрос об одобрении предложения подписания Соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании программы “Стимулирование культуры ядерной безопасности. Содействие армянскому органу, регулирующему ядерную сферу (компонент “В”).

С целью уточнения подробностей по данному вопросу “Айастани Анрапетутюн” обратилась к председателю подведомственного правительству Комитета по регулированию ядерной безопасности Ашоту Мартиросяну.

Оказывается, до сих пор радиационный мониторинг окружающей среды проводился с помощью мобильных устройств, которые не обеспечивали достаточной чувствительности и точных измерений. “Создаваемая лаборатория даст нам возможность проводить радиационный мониторинг всей окружающей среды - земель, воздуха, вод, в соответствии с современными требованиями - в полном объеме и, естественно, во всю глубину”, - пояснил Ашот Мартиросян.

О каких финансовых средствах идет речь? По словам председателя Комитета по регулированию ядерной безопасности, финансирования не будет, нам будут предоставлены соответствующие лабораторные приборы, которые будут очень чувствительны и будут регистрировать даже самую малую активность в земле, в воздухе и в воде. Устройства будут предоставлены безвозмездно, в рамках программы технического содействия. И они довольно дорогостоящие”.

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