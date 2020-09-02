Газета “Айастани Анрапетутюн”: Хороший востоковед начинается с патриотизма

“Востоковедение всегда имело особое место в общественном восприятии Армении. Благодаря этому и международное востоковедение играет важную роль в нашей дипломатии, в военном дел и для различных государственных структур.

После обретения Арменией независимости последовательно рос интерес к востоковедению. В беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” декан факультета востоковедения ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Рубен Мелконян отметил две особенности, характерные для роста интереса к этой специальности в последние годы: во-первых, осознанный выбор, среди студентов преобладает желание стать востоковедом, а не случайность в результате невозможности поступить на другой факультет. Во-вторых, региональные развития, отношения Армении со странами Востока также привели к такой востребованности востоковедения. И этим также обусловлено увеличение количества студентов факультета”.

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