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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Независимость и право на свободную жизнь не имеют альтернативы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Независимость и право на свободную жизнь не имеют альтернативы

“В интервью, данном газете “Айастани Анрапетутюн”, вице-спикер Парламента Республики Арцах Гагик Багунц, в частности, отметил: “2 сентября отмечен в нашем календаре праздников как памятный день, и он представляет большую историческую и правовую ценность не только для арцахцев, но и для всего армянского народа. Решение, принятое 29 лет назад, при единодушном согласии народных депутатов, я воспринимаю как свидетельство о рождении Республики, которое содержит в себе большой смысл. С февраля 1988 года мы всем народом сумели сломить стереотипы, унаследованные с советских времен, и выступить не в роли просителя, а в роли требователя. И надо сказать, что с этой точки зрения решение о провозглашении Республики было большим мужеством со стороны депутатов - армян Арцаха”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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