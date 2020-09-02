Газета “Айастани Анрапетутюн”: Формирование ополчения - по требованию общества

“При каждом обострении ситуации на границе значительная часть населения республики сразу выражает готовность участия, и многие без предупреждения отправляются в горячие точки, чтобы дать отпор очередным действиям противника. Эти случаи - военные ситуации, которые всегда требуют четкого регламентирования действий. Последние события доказали, что процесс участия широких слоев общества в чрезвычайных военных ситуациях нуждается в организации. Это обусловлено также и желанием значительной части наших граждан быть вовлеченными в дело защиты границ Армении и Арцаха.

Новая поправка, внесенная в Закон “Об обороне”, инициированная Министерством обороны, обусловлена указанными выше обстоятельствами. Введя в основной закон идею ополчения, уполномоченный орган сферы обороны при вооруженном нападении на Армению, ее непосредственной опасности или уже начавшихся военных действий будет координировать участие граждан на добровольной основе”.

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