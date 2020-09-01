В Конго 10 человек умерли от оспы обезьян

По меньшей мере 10 человек умерли в Демократической Республике Конго (ДРК) во время вспышки инфекционного заболевания оспы обезьян. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник конголезский новостной портал Actualite.

"Вспышка началась 33 недели назад и унесла жизни десяти человек, в основном детей до пяти лет, - заявил Эйме Аленго, сотрудник управления здравоохранения в провинции Санкуру, где находится эпицентр заболевания. - Общее число заразившихся достигает 141".

Возбудителем оспы обезьян является вирус. Он сходен с вирусом оспы человека и может передаваться людям при контактах с дикими животными, в первую очередь приматами, а в дальнейшем от человека человеку. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в 1980 году о полной ликвидации оспы на планете, оспа обезьян продолжает поражать людей в ряде районов Центральной и Западной Африки.