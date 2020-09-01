Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-09-20

ЕРЕВАН, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 сентября, курс доллара США сократился на 0.34 драмa и составил 486.86 драм. Курс евро вырос на 2.46 драмa и составил 583.01 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.60 драм. Курс британского фунта вырос на 5.88 драмa и составил 654.49 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 21.39 драмa и составила 30638.23 драм. Цена серебра сократилась на 0.30 драмa и составила 428.11 драм. Цена платины сократилась на 10.16 драмa и составила 14557.21 драм.