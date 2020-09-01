Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Азиатские индексы - 01-09-20

Азиатские индексы - 01-09-20

ТОКИО, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 23138.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1615.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3410.61 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 25184.85 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации