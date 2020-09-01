Азиатские индексы - 01-09-20
ТОКИО, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 23138.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1615.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3410.61 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 25184.85 пункта.
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