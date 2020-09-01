Турция выступила за справедливое распределение ресурсов в Средиземном море

Турция выступает за справедливое распределение энергоресурсов в Средиземном море. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Турция готова к переговорам и выступает за справедливое распределение ресурсов", - подчеркнул глава МИД республики.

Чавушоглу также предостерег Грецию от направления военных на остров Кастелоризо, выразив мнение, что в таком случае Афины "будут проигравшей стороной".

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами в Ионическом море. 6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Оба эти соглашения уже ратифицированы греческим парламентом. В планах Афин также заключить в будущем аналогичные соглашения с Кипром, Ливией, а если будет возможно, то и с Турцией. 26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в парламенте, что "с представлением немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль" в Ионическом море. По словам Мицотакиса, это касается района от греческих ионических островов до мыса Тенарон на полуострове Пелопоннес. Премьер добавил, что министр иностранных дел Никос Дендиас уже проинформировал коллег из Италии и Албании о решении Греции.

Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море. Анкара также заявила, что не признает греко-египетское соглашение, она направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.