В Финляндии предлагают смягчить ограничения для туристов

Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического развития Мика Линтиля, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На текущий момент здесь самые строгие в ЕС критерии по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает восьми человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Показатель, рекомендованный на уровне ЕС — 16. В четверг финский кабмин рассмотрит ситуацию с коронавирусом в мире и определит, с какими странами открывать или закрывать границы. Текущему требуемому показателю не соответствует ни одно государство в Европе.

"В правительстве должны быть серьезные дебаты о повышении порога заболеваемости до европейского уровня. Лично я предполагаю, что это будет около 25", — отметил Линтиля в интервью телеканалу MTV3.

Министр уверен, что сохранение текущей ограничительной политики принесет большие проблемы индустрии туризма Финляндии и всей экономике страны.

"Мы полностью блокируем туризм своими собственными действиями. Если мы поставим под угрозу эту отрасль при таких ограничениях, мы будем говорить не о тысячах безработных, а перейдем уже к пятизначным цифрам. Это касается всей Финляндии, но больше всего пострадает северный регион", — подчеркнул Линтиля.

В понедельник крупнейший туристический концерн Лапландии North European Invest объявил о сокращении двух тысяч сотрудников. Среди клиентов компании около 75 процентов — иностранцы. Доходы Лапландии от туризма составляют около одного миллиарда евро в год.