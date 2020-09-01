По случаю Дня независимости Арцаха помилованы двое осужденных

По случаю 29-летия независимости Республики Арцах 2 осужденных были помилованы президентом Республики Араиком Арутюняном. Об этом в беседе с Арменпресс сказал начальник главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах Ваграм Погосян, отметив, что еще к двум осужденным было применено частичное помилование.

«Вопрос о помиловании 15 человек обсуждался в Комиссии по помилованию. Двое осужденных были помилованы полностью, двое - частично, а ходатайства 11 были отклонены», - сказал Погосян.

Ваграм Погосян отметил, что помилованные лица уже освобождены.