Два гражданина ИРИ обманом заманили в Армению 50 соотечественников, пообещав переправить их в Европу

Два гражданина Ирана обманом заманили в Армению 50 своих соотечественников, пообещав переправить их в европейские страны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в Армении граждан Ирана встретили два человека, которые являются гражданами Республики Армения. Они представились представителями правоохранительных органов и дипломатической сферы. Для переправки их в европейские страны у граждан Ирана было собрано в общей сложности около 300 тыс долларов США.

Затем часть граждан Ирана была переправлена в Турцию и Грузию, откуда их и должны были отправить в Европу. Однако через некоторое время их вернули в Армению, отобрав у них паспорта и по неизвестным причинам затягивая процесс отправки. В результате следственных действий полиции Армении выяснены личности некоторых граждан Ирана, они были приглашены в соответствующие органы для дачи заявлений.

Обнаружены также члены преступной группы, они арестованы. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.