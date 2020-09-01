Bloomberg: Apple сохранит производство смартфонов в 2020 году на уровне 2018-2019 годов

Корпорация Apple разместила заказы на производство комплектующих для 75 млн смартфонов к запуску новой модели этой осенью, что примерно равно объему заказов к запуску новых моделей в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно источникам агентства, близким к телекоммуникационной компании, после презентации новинки будут размещены дополнительные заказы еще на 5 млн устройств, так что до конца года общий объем отгрузки в магазины смартфонов с поддержкой 5G составит 80 млн штук. Примерно этот же уровень был достигнут в предшествующие пандемии годы. Apple также намерена выпустить на рынок все остальные запланированные на этот год новинки: очередные смарт-колонки, планшет, накладные наушники.

Пандемия привела к закрытию многих магазинов, в том числе принадлежащих Apple, и разрушению цепочек поставок. Первоначально это ударило по бизнесу многих компаний. Изначально планировавшийся на начало осени запуск нового смартфона, по информации источников в отрасли, был отложен на несколько недель. Однако ситуация стала улучшаться по мере роста спроса на средства связи - устройства и программное обеспечение - с продлением сроков самоизоляции. В результате акции Apple выросли на 76% в этом году, а ее капитализация превысила $2 трлн.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,2 млн человек, свыше 846 тыс. умерли. Результатом также стал масштабный экономический кризис. ВВП США, по данным министерства торговли страны, во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении.