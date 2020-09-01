Арцаху мира и процветания: Арарат Мирзоян поздравил Артура Товмасяна

Арарат Мирзоян председателю НС Республики Арцах Артуру Товмасяну направил поздравительное послание в связи с Днем независимости Республики Арцах. Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в поздравительном послании председателя НС Армении Арарата Мирзояна говорится:

"Уважаемый господин Товмасян!

От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично направляю Вам и всему арцахскому армянству свои теплые поздравления и добрые пожелания в связи с Днем независимости Республики Арцах.

Я с нескрываемой гордостью наблюдаю за ходом проводимых в Арцахе реформ и за его развитием, что, несомненно, не уходит и от внимания международного сообщества.

Г-н Товмасян, благодаря нашим совместным усилиям и неустанной работе мы воплотим в жизнь наши общенациональные цели и программы, устанавливая большие достижения как во внутренней, так и во внешней политике во благо единства наших двух армянских государств и армянского народа.

Мы преклоняемся перед памятью наших храбрецов, павших на пути создания 29-летней независимости Арцаха, которые твердо и навечно воплотили в истории независимость Арцаха.

Господин председатель, еще раз поздравляю Вас с этим славным праздником свободы и независимости, желаю Вам новых успехов, а Арцаху - мира и процветания”.