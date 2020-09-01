В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Китайская газета The Global Times предупредила во вторник, что в случае вооруженного конфликта на границе Китая и Индии индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если Индия хочет конкурировать, то она должна учитывать, что у Китая больше инструментов и возможностей, чем у нее. Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году", - говорится в редакционной статье газеты.

Накануне, 31 августа, Минобороны Индии обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладакх, которые, по мнению Дели, были направлены на то, чтобы изменить статус территории.

По данным оборонного ведомства, "НОАК в субботу совершила провокационные перемещения, чтобы изменить статус-кво, и нарушила консенсус, достигнутый во время дипломатических и военных встреч".

В свою очередь Минобороны КНР заявило Индии решительный протест в связи с незаконным пересечением индийскими военными линии контроля в приграничной зоне.

В заявлении ведомства говорилось, что китайская сторона требует от Индии вывести войска, которые незаконно пересекли пограничную линию контроля, и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.