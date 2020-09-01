Армения переоснащение Мецаморской АЭС намерена осуществить на собственные бюджетные средства

Армения переоснащение Мецаморской АЭС намерена осуществить собственными бюджетными средствами.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью Интерфаксу сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, касаясь замечания, что, по заявлению посла России в Армении, Москва и Ереван продолжают обсуждать вопрос продления кредита на модернизацию Мецаморской АЭС.

“Переоснащение атомной станции мы намерены осуществить собственными бюджетными средствами. И в этом плане возможность новых кредитов рассматривается через призму того, что мы вышеуказанные действия совершаем на собственные средства”, - сказал Мнацаканян.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин появившиеся в прессе сведения о том, что армянская сторона отказалась от российского кредитования на продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС, назвал некорректными. Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян в ходе парламентских слушаний на тему выполнения программы госбюджета Армении на 2019 год заявил, что Армения завершит ремонт Мецаморской АЭС на собственные средства. Кредитное соглашение с Москвой было подписано в 2015 году.