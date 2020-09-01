Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Армения переоснащение Мецаморской АЭС намерена осуществить на собственные бюджетные средства

Армения переоснащение Мецаморской АЭС намерена осуществить на собственные бюджетные средства

Армения переоснащение Мецаморской АЭС намерена осуществить собственными бюджетными средствами.

 Как передает «Арменпресс», об этом в интервью Интерфаксу  сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, касаясь замечания, что, по заявлению посла России в Армении, Москва и Ереван продолжают обсуждать вопрос продления кредита на модернизацию Мецаморской АЭС.

“Переоснащение атомной станции мы намерены осуществить собственными бюджетными средствами. И в этом плане возможность новых кредитов рассматривается через призму того, что мы вышеуказанные действия совершаем на собственные средства”, - сказал Мнацаканян.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин появившиеся в прессе сведения о том, что армянская сторона отказалась от российского кредитования на продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС, назвал некорректными. Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян  в ходе парламентских слушаний на тему выполнения программы госбюджета Армении на 2019 год заявил, что Армения завершит ремонт Мецаморской АЭС на собственные средства. Кредитное соглашение с Москвой было подписано в 2015 году.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации