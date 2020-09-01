Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту

Изобретатель-миллиардер Илон Маск пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе выступления в понедельник Маск сообщил, что орбитальный полет Starship может состояться, "вероятно, в следующем году".

При этом он отметил, что первые полеты "могут не сработать". "Мы находимся на неизведанной территории", - пояснил Маск.

Пока что прототип корабля Starship поднимался лишь на высоту 150 метров в ходе испытаний в августе, а ряд предыдущих испытаний закончились взрывами. Корабль предназначается в конечном итоге для полетов на Марс.

Маска и его компанию SpaceX в прошлом критиковали за слишком амбициозные прогнозы развития технологий, однако инвесторы верят в харизматичного изобретателя. В понедельник Маск разбогател сразу на 8 миллиардов долларов после того, как подскочили акции другого его детища — производителя электромобилей Tesla.