В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств. Такое мнение в интервью радиостанции Magic выразил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.

Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Школы, детские сады и рестораны оставались открытыми, но все массовые мероприятия - отменены. Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысяч человек скончались.