Создавшаяся ситуация вынуждает вновь переоценить образование: поздравление председателя НС

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил школьников, студентов и педагогов с 1 сентября с Днем знаний.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Мирзоян.

“Из-за эпидемии в этот раз мы вынуждены отмечать этот день в необычных условиях, но сложившаяся ситуация заставляет вновь переоценить образование, вновь признать, что каждый из нас должен всегда быть открыт для того, чтобы учиться новому, освежать свои знания и навыки, по-новому раскрывать нашу Родину и мир.

Если попытаюсь вкратце охарактеризовать миссию знаний и образования, то с уверенностью должен отметить, что образование должно дать крылья для того, чтобы построить Армению нашей мечты. Желаю всем вам успехов в осуществлении этой миссии”, - отметил в своем послании Мирзоян.