В Турции задержали одного из главарей ИГ

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции. При обыске у боевика был выявлен план подрывной деятельности", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации основателя и главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади военнослужащими Соединенных Штатов. Как сообщил американский лидер, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено множество боевиков группировки и сообщников аль-Багдади. Трамп тогда выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.