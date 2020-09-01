В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции

Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице Черногории, обе стороны отмечали победу на выборах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал издания Vijesti.

Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".

Вечером в понедельник на улицах Подгорицы появились сигналящие машины с высовывающимися из окон пассажирами и историческими флагами Черногории, похожими на сербский и российский триколоры. "Нет больше Мило (Джукановича), нет ДПС!"- выкрикивали празднующие сторонники оппозиции. Полиция не вмешивалась.

"Несколько человек получили травмы в драке в центре города между сторонниками ДПС и оппозиционных коалиций, в ход пошли камни. Инцидент остановила полиция, которая разделила группы конфликтующих.

Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции Кривокапич призвал сторонников уйти с улиц праздновать по домам.